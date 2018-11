Rosignano Marittimo: Avviso enti formativi per gli insegnanti

Il Comune di Rosignano Marittimo tramite una manifestazione di interesse cerca enti accreditati dal MIUR per svolgere la formazione congiunta sul linguaggio musicale degli/delle insegnanti ed educatori/educatrici dei nidi e delle scuole per l’infanzia pubbliche e private dei Comuni Bassa Val di Cecina nell’anno scolastico 2018/19.

La formazione è finanziata dalla Regione Toscana con risorse del Piano Educativo Zonale per 12.550,04 euro, come stabilito dalla Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione della Bassa Val di Cecina (che comprende i comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo).

Rosignano come amministrazione capofila ha pubblicato l’avviso esplorativo per individuare soggetti formativi accreditati dal MIUR cui chiedere preventivi di spesa per effettuare il servizio, che sarà affidato tramite il Sistema Telematico degli Acquisiti della Regione Toscana (START - https://start.toscana.it). Gli enti che intendono partecipare devono dunque essere iscritti a START e possedere firma digitale.

Viene richiesta un’attività formativa definita in unità, con lezioni a carattere tradizionale e attività laboratoriali, concepita per costruire un curriculum condiviso tra i Comuni della Bassa Val di Cecina per la fascia 0/6.

Il percorso formativo dovrà svolgersi sia nei singoli plessi che in plenaria, in una struttura messa a disposizione dai Comuni della Bvc.

Il contenuto è l'esperienza musicale come linguaggio universale, che promuove l'integrazione di diverse componenti: logica, percettiva-motoria e affettiva-sociale, favorendo l'integrazione di tutti i bambini e la continuità tra i vari ordini di scuola. Gli insegnanti dovranno ricevere le basi per sviluppare nuove conoscenze nel settore della musica e delle relazioni, del linguaggio del corpo e dei linguaggi alternativi veicolati dalla musica, dell’ascolto dell'ambiente sonoro circostante, per la gestione delle emozioni e la costruzione di semplici strumenti musicali.

Possono manifestare il proprio interesse enti formativi accreditati al MIUR, che possiedono i requisiti generali, di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio o negli albi appositi) e di capacità tecnica e professionale (aver gestito attività di formazione rivolte ad educatori/insegnanti della stessa tipologia di quelle richieste negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso, avere a disposizione personale in possesso dei titoli necessari per svolgere le stese attività) richiesti dall’avviso.

La manifestazione di interesse è pubblicata sul sito del Comune www.comune.rosignano.livorno.it, Sezione Lavora con noi, Bandi di gara - appalti, Avvisi e Bandi di gara, Forniture e servizi, Forniture e servizi sotto soglia comunitaria, link https://bit.ly/2D8xNSO.

I soggetti che intendono presentare candidatura devono compilare la domanda su modello allegato all’avviso e inviarla esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it entro le ore 12 del 21 novembre 2018.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Unità Organizzativa Attività Educative del Comune di Rosignano Marittimo ai numeri 0586 724391, 724213.