Evento informativo sulla "Sclerosi Multipla"

Sabato 10 novembre dalle 15:00 alle 19:00 si svolgerà un evento informativo su "Sclerosi Multipla": aggiornamento sulle terapie al Centro Giovani Giò De André (via della Resistenza 4 Piombino) a cura della sezione AISM Provinciale di Livorno.

L’evento, patrocinato dal Comune di Piombino, prevede l’intervento della Dott.ssa Margherita Di Giorgi, Assessore alle politiche sociali del Comune di Piombino, del Dott. Giuseppe Meucci, Direttore U.O. Neurologia Ospedale di Livorno, Azienda USL Toscana Nord-Ovest e della Dott.ssa Elisabetta Bollani, Dirigente Medico Neurologo Azienda Nord-Ovest Toscana, referente SM zona Elba e Piombino-Val di Cornia.

L’evento è ad ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza e vuol promuovere l’informazione e la conoscenza come primo passo per andare “oltre la Sclerosi Multipla”.

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla, attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con sclerosi multipla, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

Nata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con sclerosi multipla, AISM è da allora il punto di riferimento più autorevole per chi è colpito dalla patologia, ma anche per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutti coloro impegnati a cambiare la realtà della sclerosi multipla.