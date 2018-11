Archivi e cibo al Castello con Danilo Gasparini

Alimentazione, ambiente, agricoltura, ma anche cultura, turismo, salute e molto altro ancora. Parlare di cibo, di storia dell'alimentazione, significa tutto questo, aprire uno sguardo largo sulla storia globale e locale tra passato e presente.

Dopo l’incontro con Giulio Giorello, nuovo appuntamento martedì 6 novembre alle 17,00 al Castello sul tema Archivi e Cibo.

Ospite dell’iniziativa il prof. Danilo Gasparini docente di storia dell’Agricoltura e Storia dell’alimentazione all’Università di Padova e presso il Master in Cultura del cibo e del vino per la valorizzazione e la promozione delle risorse enogastronomiche dell’Università di Venezia.

È membro del Consiglio scientifico della biblioteca internazionale “La Vigna” di Vicenza, del Comitato Scientifico del Laboratorio Internazionale di Storia Agraria di Montalcino e della Fondazione Villa Emo di Fanzolo di Vedelago.

Dirige a Ca’Tron, presso gli “Archivi Contemporanei di Storia Politica”, il Centro studi sulla storia delle campagne venete. Ha curato per la Fondazione Benetton Studi Ricerche il progetto pluriennale su “Le campagne trevigiane in età moderna”. È ospite e consulente fisso, da settembre 2012, per Geo&geo, Rai 3, in una rubrica curata da Sveva Sagramola, dedicata alla storia alimentare e contadina dell’Italia.

A coordinare l’incontro Fabio Canessa, docente e critico d’arte.

Il ciclo d’incontri è organizzato dal Comune di Piombino, Archivio storico della città, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e con il patrocinio della Regione Toscana, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.