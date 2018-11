Ponte di Ognissanti, chiusure e modifiche degli orari

In occasione del “ponte” per la festività del 1° novembre, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest informa che alcuni servizi dell’ambito livornese (cioè Livorno, Cecina, Piombino ed isola d’Elba) modificheranno i loro orari al pubblico.

In particolare rimarranno chiusi venerdì 2 novembre gli uffici dei centri direzionali (anche quelli di Massa Carrara, Viareggio, Lucca e Pisa) e i servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata di sabato, come l’Ufficio relazioni con il pubblico o il servizio di protocollo.

A Livorno da segnalare la chiusura per venerdì 2 e sabato 3 della segreteria del reparto di Dermatologia.

Nella Zona Valli Etrusche saranno chiuse il 2 novembre le strutture di Via Fiume e di via Boncompagni di Piombino. I centri socio sanitari di Piombino e della Val di Cornia saranno aperti secondo l'orario consueto, salvo il servizio serd di Piombino (Via Veneto) le cui attività non si svolgeranno il giorno 2 novembre, nonostante la struttura sia aperta. Per necessità sarà possibile fare riferimento al servizio serd di Cecina.

Tra i servizi telefonici messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest venerdì 2 novembre saranno regolarmente in funzione per la prenotazione di visite ed esami il CupTel 0586-223.333 (dalle 8 alle 17) e la Libera Professione 0586-614.235 (dalle 9 alle 17).