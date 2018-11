Approvati 500mila euro per le spese dei soccorsi

Un primo stanziamento di 500mila euro è stato approvato in queste ore dalla giunta regionale, proprio per iniziare a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della Toscana per riparare ai danni del vento, delle mareggiate e delle intense e violente precipitazioni.

Lo stanziamento sarà ratificato nella delibera attuativa dello stato di emergenza regionale, dichiarato ieri dal Presidente Enrico Rossi.

"E' un primo intervento”, ha spiegato lo stesso Rossi, “per dare una risposta alla complessa macchina di Protezione civile che si è mobilitata in maniera capillare in Toscana, permettendo di far fronte a questa emergenza, nell'attesa che sia rapidamente stabilita l'entità precisa dei danni provocati dal maltempo”.

Il 6 novembre il Presidente Rossi sarà a Grosseto per compiere un sopralluogo nelle aree più colpite.