Appartamento comunale in vendita a Campiglia

Martedì 6 novembre 2018, alle ore 10.00, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, via Roma, 5, si procederà alla vendita per pubblico incanto con il sistema della candela vergine, di un appartamento in via Vittorio Veneto 13, di proprietà comunale. Il prezzo a base d’asta è di 72mila euro per una superficie di 61 metri quadrati.



L’immobile si trova al primo piano di un fabbricato risalente alla prima metà dell’800, a coronamento della cinta edificata del centro antico di Campiglia Marittima.

L’unità immobiliare, destinata dal Comune ad alloggio temporaneo di emergenza, è composta da 4 vani più il bagno. Vi si accede tramite un ingresso condominiale su via Veneto che, tramite scale, distribuisce gli alloggi al primo e secondo piano. L’immobile presenta due affacci finestrati su via Veneto e una piccola finestrina del locale bagno, e un affaccio finestrato sul retro. Non ci sono balconi o terrazze.

Lo stato di conservazione dell’alloggio è discreto grazie ai periodici interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal Comune prima di ogni utilizzo a fini sociali ed è dotato di impianti a norma e di Attestazione di Prestazione Energetica. Attualmente l’appartamento è libero.

Il bando integrale è scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Campiglia Marittima.