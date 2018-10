Domani scuole chiuse nel comune di Campiglia

La sindaca di Campiglia Marittima, a seguito del codice arancione emesso dalla Regione Toscana che interessa il territorio comunale dalle ore 7.00 alle ore 24 di domani, lunedì 29 ottobre 2018, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Nella stessa giornata pertanto non si svolgerà la cerimonia d'insediamento prevista per le ore 9 nell'auditorium di Sviluppo Toscana, del nuovo consiglio della Città dei Bambini per l'anno scolastico 2018/2019 che viene rimandata ad altra data.

L'ufficio comunale di protezione civile ha diramato l'allerta telefonica. Sono possibili temporali forti, rischio idrogeologico e vento.

Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto in caso di allagamento delle sedi stradali urbane e extraurbane e di non sostare in locali interrati e seminterrati.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.