Allerta massima per maltempo, il codice diventa rosso

La Protezione Civile della provincia di Livorno ha cambiato il codice di stato di vigilanza per avverse condizioni meteo-marine da “giallo” a “rosso”, il massimo grado di allerta.

Per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre, è infatti previsto uno spiccato peggioramento del maltempo che già si sta abbattendo da ieri sull’isola d’Elba e sulla Toscana.

Previste piogge diffuse e temporali, in particolare nel pomeriggio, localmente anche di forte intensità, e violente raffiche di vento da sud, che probabilmente avranno effetti sui collegamenti marittimi. In serata, il vento dovrebbe rotare in libeccio. Mare da molto mosso fino a molto agitato soprattutto a sud dell’isola d’Elba.

Per precauzione, domani le scuole saranno chiuse a Portoferraio e negli altri comuni elbani.

La Protezione Civile invita tutta la popolazione dell’isola d’Elba, in particolare quella del versante occidentale, alla massima prudenza e attenzione.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime notizie.