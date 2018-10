Successo per “Insieme si vince”, l’evento di Diversamente sani

È stato un bel pomeriggio quello di venerdì 19 ottobre alla Sala “De Laugier” di Portoferraio, trascorso insieme alla grande squadra di “Diversamente Sani”, l’associazione che aiuta e sostiene attraverso le sue attività i malati oncologici sul territorio elbano.

“La nostra presunzione”, ha commentato la presidente Edy Papi, “è quella di essere sani in un modo diverso, forse con più consapevolezza”.

Quello di venerdì scorso è stato il secondo incontro annuale dell’associazione, oggi certificata come onlus, che nel giro di due anni dalla sua fondazione, non a caso nel giorno di San Valentino, è cresciuta notevolmente, raccogliendo sempre più adesioni e diventando un modello di riferimento per altre onlus nel “continente”.

Per guardare l'intervista allo staff di "Diversamente sani" clicca qui.

Durante l’incontro è stato presentato il nuovo calendario 2019 dell’associazione, ad opera, anche quest’anno, del fotografo Paolo Calcara, e i “Diversamente sani” hanno parlato dei tanti progetti e delle iniziative realizzate grazie ai fondi raccolti, tra cui un laboratorio di scrittura – progetto pilota della Regione Toscana – e un progetto di estetica oncologica, implementato presso il quarto piano dell’ospedale di Portoferraio, nel reparto di Oncologia, che ha messo a disposizione gli spazi.

Proprio in quel reparto dove le persone si trovano a lottare, spesso quotidianamente, con quell’intruso mostruoso che è il tumore, “Diversamente sani” ha creato, insieme ad Avis, un “angolo caffè” e un “angolo lettura”. In via di ultimazione anche un progetto legato ai trasporti per superare i disagi legati all’insularità, in collaborazione con l’USL Toscana Nord Ovest e con le altre associazioni di volontariato, e molti altri sono i progetti “nel cassetto” per il 2019.

Presente all’evento anche la Dott.ssa Elisa Biasco, medico del Day Hospital oncologico dell’ospedale di Portoferraio (per guardare l'intervista clicca qui).

Un saluto speciale ai “Diversamente sani” è arrivato da un associato d’eccezione, il grande atleta paralimpico Alex Zanardi. L’appello di “Diversamente sani”, anche quest’anno, è rivolto a tutti, e soprattutto a chi, purtroppo, deve fare i conti con una malattia come il cancro.

Perchè "insieme si vince".

Per vedere il videoservizio clicca qui.

Silvia Leone