"Una gestione esemplare dell'emergenza inquinamento"

Sono trascorse ormai quasi tre settimane dall’incidente marittimo di domenica 7 ottobre al largo della Corsica e dell’isola di Capraia e l’emergenza, che aveva fatto temere per l’ambiente a causa dello sversamento di grandi quantità di carburante in pieno Santuario dei Cetacei “Pelagos”, sembra essere finalmente rientrata.

La “M/N Virginia”, la portacontainer cipriota speronata dalla motonave tunisina “Ro-Ro Ulysse”, nella sera di mercoledì 24 ottobre ha mollato le ancore e per dirigersi verso sud. Destinazione finale il porto di Costanza, in Romania. La sua partenza è stata disposta solo a conclusione delle operazioni di svuotamento del carburante dalla cisterna danneggiata dalla collisione con l’“Ulysse”, e dopo la fine delle ispezioni a bordo, ai fini della sicurezza della navigazione e dell’inchiesta che è stata aperta dalle autorità francesi per stabilire la dinamica dei fatti.

La “Virginia” sta ora navigando in autonomia, a circa 10 nodi di velocità, seguendo un percorso ad ovest della Sardegna, a distanza di sicurezza dalle coste italiane e dalla Zona di Protezione ecologica italiana, come da prescrizione del Ministero dell’Ambiente. Il suo viaggio durerà all’incirca altri 8 giorni, monitorato costantemente dalle nostre unità aeree e navali anti-inquinamento.

“Possiamo dire che i danni sono stati contenuti e che le coste delle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano non hanno avuto danni diretti”, commenta il Presidente del PNAT Giampiero Sammuri. “Un’intera macchina organizzativa ed organizzata si è messa in moto, coinvolgendo in modo determinante ISPRA, oltre che il Consorzio Lamma di Regione Toscana, per avere modelli costanti e aggiornati circa le evoluzioni meteo, che in casi come questi diventano determinanti sia per le operazioni necessarie a bordo delle navi incidentate, ma anche per prevedere dove e come si sarebbe diretta la macchia di idrocarburi sversata e di conseguenza preparare i mezzi che l'avrebbero dovuta contenere”.

Il Presidente Sammuri ha ringraziato tutte le forze dell’ordine e le istituzioni intervenute, in particolare il Contrammiraglio Giuseppe Tarzia, Direttore Marittimo della Toscana, con cui è stato in contatto costante durante tutta l'emergenza.

“Ancora una volta”, conclude Sammuri, “la Direzione Marittima Toscana, con le sue donne ed i suoi uomini, ha dato prova di professionalità e competenza grazie alla quale è stato scongiurato un disastro ambientale”.

Al plauso del Presidente del PNAT al nostro personale militare, che ha svolto sin dall’inizio di questa emergenza un grande lavoro di coordinamento di uomini e mezzi e di monitoraggio della situazione, si aggiunge quello del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che ha sottolineato come le operazioni di questi giorni abbiano confermato “l’ottimale livello di operatività congiunta sia nazionale sia internazionale”.