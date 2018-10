Vento, codice giallo sulla Toscana centrale per domani

È un inizio di settimana piuttosto ventoso quello che ci attende domani, lunedì 22 ottobre. La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo a causa delle forti raffiche di grecale che soffieranno da nord-est, favorite dal vasto campo di alta pressione che si estende dalle Isole Britanniche fino a gran parte dell’Europa settentrionale.

Lo stato di vigilanza è valido per tutta la giornata di domani, in particolare per la zona della Toscana centrale.