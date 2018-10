Adottato il "Piano di recupero Terme di San Giovanni"

La Giunta Comunale di Portoferraio comunica di aver adottato il "Piano di recupero delle Terme di San Giovanni".

Sarà possibile presentare osservazioni fino al 16 novembre, in forma cartacea, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Portoferraio, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.portoferraio@postacert.toscana.it.

Oltre a questo, è stato adottato anche il "Piano urbanistico attuativo - Golf Acquabona”, che prevede l’ampliamento del campo da golf e la realizzazione di strutture complementari. Anche in questo caso sarà possibile presentare osservazioni fino al 17 dicembre, con le stesse modalità.

Tutto il materiale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Regolamento urbanistica" e disponibile per la consultazione degli elaborati cartacei presso l'Ufficio Tecnico (rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Mauro Parigi).

Il Comune informa inoltre che, sempre sul sito, è possibile consultare e scaricare tutta la documentazione relativa all’approvazione dell’avvio del procedimento per la revisione della variante al regolamento urbanistico, riguardante l’accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica.

Disponibile per la consultazione nella stessa sezione del sito anche il materiale relativo alla variante riduttiva al piano per l’edilizia economica e popolare (Peep) per l’applicazione di diverse modalità attuative degli interventi.