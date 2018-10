Nidi d’infanzia, la precisazione dal Comune di Portoferraio

L’Ufficio Scuola del Comune di Portoferraio, facendo seguito alle iniziative comunicate nei giorni scorsi alla cittadinanza, ricorda che i nidi d’infanzia comunali funzionano anche grazie alle risorse della Regione Toscana e dell'Unione Europea finalizzate a migliorare e sviluppare servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità per l’anno educativo 2018/2019.

Come già reso noto, infatti, nei giorni scorsi, sono stati riaperti i termini per le domande di ammissione ai nidi d’infanzia, che verranno accettate fino al prossimo 22 febbraio 2019.

Verrà provveduto con cadenza quindicinale alla formazione di graduatorie sulla base delle domande eventualmente pervenute e, ove possibile, a nuove ammissioni fino al 28 febbraio 2019.

Per i nati dal 1° giugno 2017 in poi, ci sono posti immediatamente disponibili, per gli altri - nati prima di quella data - sarà predisposta una lista d’attesa.

Per informazioni ed approfondimenti potrà essere contattato l’Ufficio Scuola del Comune di Portoferraio ai numeri (0565) 937247 o 937229.