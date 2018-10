Ai Carabinieri di Campo il riconoscimento di “Penelope”

Sabato 20 ottobre, dalle 9:30, presso il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, si terrà la terza parte del convegno “Dentro la scomparsa”, a cura dell’“Associazione Penelope”, la onlus che riunisce i familiari e gli amici di persone scomparse.

Nell’occasione, verranno consegnati degli attestati di merito ad alcuni membri delle forze dell’ordine delle province di Livorno, Pisa, Firenze e Massa Carrara.

Tra questi, anche il Luogotenente C.S. Antonio Pinna, in qualità di comandante e, quindi, rappresentante della Stazione dei Carabinieri di Campo nell’Elba, che ha coordinato in questi ultimi anni le ricerche di Italia Nelli, l’anziana scomparsa da Sant’Ilario il 17 settembre del 2016.

Nonostante gli sforzi messi in campo e l’impegno profuso nelle operazioni di ricerca, portate avanti su più fronti, l’anziana, all’epoca 83enne, non è stata più ritrovata.

Del caso si era occupata anche la nota trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto”. Dopo una prima chiusura, le ricerche erano riprese nel gennaio di quest’anno, anche con l’ausilio di unità cinofile molecolari specializzate provenienti da Palermo.

Purtroppo, però, anche quest’ultimo tentativo di ritrovare Italia non ha avuto l’esito sperato, e il caso è stato definitivamente archiviato dalla Prefettura di Livorno.

“La nostra missione”, avevano dichiarato dall’Associazione "Penelope", che ha sostenuto i familiari di Italia Nelli in questi anni, “è quella di non dimenticare”.

Dal 1974 a oggi sono più di un migliaio le persone che risultano scomparse in Toscana. Secondo uno studio della Protezione civile del 2015, per quanto riguarda la sola provincia di Firenze i casi interessano in particolare gli italiani (80%), le persone maggiorenni (80%) e le donne (70%).