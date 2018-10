La situazione dei ponti in Toscana e sull'isola d'Elba

Ponte di "Vigneria" sulla SP 26 a Rio

Sono passati quasi due mesi dalla tragedia del Ponte Morandi a Genova. L’incuria e la mancata manutenzione sono state, ancora una volta, le cause di un incidente tra i più gravi della storia della viabilità in Italia, che in quest’ultimo caso è costato la vita di ben 45 persone.

Il disastro di Genova, date le sue proporzioni e l’impatto sull’opinione pubblica, ha avuto come unico “merito”, se così si può definire, quello di accendere finalmente un faro sullo stato di salute in cui versano i numerosi ponti presenti nel nostro Paese. Nel “dopo-Genova”, il Ministero delle Infrastrutture aveva richiesto a province ed enti locali di stilare un dossier in merito per avere ben chiara la situazione generale e il quadro che ne è emerso è altamente preoccupante.

D’altra parte, che l’Italia fosse un Paese fragile dal punto di vista delle proprie infrastrutture viarie era un problema evidente da tempo. Da molte (troppe) parti d’Italia, infatti, arrivavano denunce circa il degrado di ponti, viadotti, gallerie e cavalcavia.

Secondo l’Unione delle Province d’Italia, che ha presentato qualche giorno fa, a Roma, i risultati del suo report, sono 5.931 le opere censite che necessiterebbero di interventi, circa il 65% del patrimonio nazionale. Di queste, 1.918 sono considerate in “priorità 1”, quella che individua la massima urgenza, in quanto già soggetti a limitazione di traffico e di portata, se non direttamente chiusi. Più di 14mila opere sarebbero da sottoporre a diagnosi approfondita. Tutte necessiterebbero di un monitoraggio continuo che, però, non è sempre garantito.

Le Province hanno da subito puntato il dito contro il taglio delle risorse e degli investimenti da parte del governo, al quale chiedono, ora, di stanziare i fondi necessari al monitoraggio delle opere e agli interventi ordinari e straordinari di messa in sicurezza: si parla, nel complesso, di oltre 3 miliardi di euro. Richiesta presentata nella Legge di stabilità 2019.

Molti casi critici si trovano proprio nella nostra regione: ce ne sono almeno un paio in tutte le province, almeno 600 in tutto. All’allarme lanciato da UPI Toscana, però, si è aggiunto quello dell’Università di Pisa, che, in uno studio, ha individuato nel 95% delle strutture viarie toscane una sorta di “bug”, un pericoloso vizio di progettazione. Si tratta della cosiddetta “sella-Gerber”, un metodo di costruzione in voga negli anni ’60 e ’70: una sorta di “gradino”, una trave sotto la soletta su cui poggia la struttura, che, in coppia con l’incuria e il degrado, favorirebbe l’erosione dell’opera.

Per quanto riguarda la provincia di Livorno, ad esempio, le infrastrutture viarie da sottoporre a monitoraggio, per un costo complessivo di circa 215mila euro, sono 12: 6 si trovano nel territorio di Rosignano, 2 in quello di Collesalvetti, insieme al ponte sulla SR 398 a Suvereto, sulla SP 39 a Campiglia Marittima, e due si trovano sull’isola d’Elba.

Uno di questi è il ponticello sulla SP 25, situato all’ingresso dell’abitato di Poggio, nel comune di Marciana. L’altro è il Ponte di Vigneria, sulla SP 26, posto all’uscita di Rio Marina, in direzione Cavo. Le strutture risultano sotto controllo attraverso i sistemi e gli strumenti convenzionati, e sono a tutt’oggi percorsi.

Stessa cosa non si può dire del cavalca-ferrovie delle Terre Rosse, nel Comune di Piombino, chiuso definitivamente al traffico per ragioni di sicurezza dallo scorso 5 ottobre. Il decadimento di questa struttura è era evidente, tanto che nel bilancio 2018 il Comune aveva stanziato 300mila euro per la sua manutenzione straordinaria, che però, date le condizioni di degrado del ponte, visibili ad occhio nudo, non basteranno più. Serviranno interventi più profondi da ben un milione e mezzo di euro, e non si esclude l’abbattimento della struttura, per poi ricostruirla ex novo.

Quel che è certo, è che la situazione non si risolverà in tempi brevi.

Silvia Leone