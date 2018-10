San Vincenzo un bando per richiedere contributi

L'Amministrazione Comunale di San Vincenzo comunica che, a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 209 del 27 settembre scorso, è stato pubblicato il bando per accedere ai contributi, ai sensi dell’art. 184,4° comma della LRT 65/2014, a favore di chiese ed altri edifici adibiti a servizi religiosi nonché di centri civici, sociali, culturali e sanitari presenti sul territorio comunale, finanziabili con quota parte dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria. Le associazioni e gli enti interessati potranno presentare apposita richiesta entro il prossimo 31 ottobre.

Nella richiesta deve essere dichiarato, sotto forma di autocertificazione, che l’intervento tecnico per cui si chiede il contributo non ha beneficiato né beneficia né beneficerà di analoghi finanziamenti da enti erogatori di contributi simili e che i lavori

sono stati eseguiti nel corso dell’anno 2017 o primo semestre dell’anno 2018.

Allegata alla richiesta deve essere presentata copia di un documento di identità personale del sottoscrittore valido e una relazione descrittiva dell’intervento oggetto di contribuzione, specificando la tipologia dei lavori o degli interventi da eseguire e se questi saranno ultimati nel corso dell’anno corrente o se si tratta di un intervento di durata pluriennale, un computo estimativo della spesa totale e, se esistono, planimetrie oltre alla documentazione fiscale che attesti l’avvenuto pagamento dei lavori per cui si richiede l’erogazione del contributo.

La richiesta potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo o spedita a mezzo del servizio postale o anche a mezzo corriere oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Per maggiori informazioni e per visionare la documentazione è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Cristina Pollegione, Responsabile Servizio affari legali e istituzionali, nei giorni di apertura al pubblico: lun, merc e ven ore 10 -13 , mart ore 15-17.30 e giov. ore 10-13 e 15-17,30.