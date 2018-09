Incendio a Rosignano nella giornata di ieri

Foto dalla pagina FB di Luca Priori

Si segnala un nuovo incendio divampato nella giornalta di ieri a Rosignano, nella zona di Via dei lavoratori.

Queste le informazioni che ci arrivano dalla Regione.

Le fiamme, spinte da un forte vento, hanno interessato campi incolti coperti da sterpaglie entrando poi in una zona boscata a macchia mediterranea. La sala opertaiva della protezione civile regionale ha inviato un elicottero e un direttore delle operazioni per coordinare gli interventi di spegnimento, ai quali stanno partecipando anche tre squadre antincendi boschivi oltre a Vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno.

Al momento l'organizzazione regionale antincendi boschivi è impegnata su 9 incendi boschivi in Toscana, tra cui i più rilevanti sono quelli di Rosignano Marittimo e Massa e Cozzile (Pt), dove intorno alle ore 12 di ieri si è avuta una ripresa delle fiamme a seguito della quale sono stati inviati sul posto 2 elicotteri regionali. Attualmente l'incendio, che ha consumato circa 5 ettari di bosco, è sotto controllo, così come l'incendio sui monti pisani, che nei giorni scorsi ha distrutto 1300 ettari di area boscata.



A causa del permanere sul territorio toscano di condizioni di alto rischio per l' innesco di incendi boschivi, è della massima importanza il rispetto assoluto del divieto di abbruciamento e accensione di fuochi disposto dalla Regione fino al 10 ottobre.