Marchetti, FI: “Dispersione idrica provinciale al 38,94%”

Livorno fa acqua da tutte le parti: ben il 38,94% delle acque che scorrono nelle tubature sotto il territorio della sua provincia finisce disperso.

A dirlo è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Maurizio Marchetti, che ha condotto in proprio uno studio riguardante l’attuale situazione della dispersione idrica nei territori dei vari comuni che fanno capo alla provincia di Livorno.

Le valutazioni, come spiega Marchetti, sono state elaborate in base ai dati Istat dell’ultimo censimento per uso potabile, diffuso a fine dicembre 2017 su rilevazioni condotte nel 2015, aggregati per aree e per gestore, insieme alle stime dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) sugli investimenti programmati sulle reti.

«Sono gli ultimi dati ufficiali disponibili – spiega Marchetti – e sono dati nazionali. Noi però abbiamo scorporato quelli della Toscana, comune per comune, e poi li abbiamo riaggregati in data set provinciali e per gestore. Da qui alle pianificazioni degli investimenti, che condurranno in molti casi alla scadenza dell’affidamento, abbiamo incrociato i dati ottenuti con i piani di gestione e le valutazioni espresse dall’Autorità idrica. L’affidamento del servizio idrico integrato corre verso le scadenze ed è doveroso aprire un ragionamento efficace sulla materia».

I livelli di dispersione delle acque comune per comune sono notevoli. Nel dettaglio, l’area provinciale livornese registra nel solo capoluogo perdite per il 23,92%, mentre all’isola d’Elba si registrano dei veri e propri picchi, come il 61,6% di Porto Azzurro, e il 68,75% di Marciana Marina. La maglia nera va al territorio riese, che registra una percentuale del 58,76% nell’ex comune di Rio Marina e addirittura quasi l’80% in quello di Rio nell’Elba.

Dati che fanno impressione e non possono non suscitare una certa indignazione.

Marchetti, inoltre, accusa il gestore delle reti, ASA Spa, di scarsi investimenti, che, secondo il consigliere, non soddisfano neanche l’AIT, che ha avanzato «qualche dubbio sulla possibilità di assicurare i livelli di servizio accettabili”.

Dal canto suo, ASA dà la colpa a reti idriche ormai vecchie, la cui sostituzione, tuttavia, non può che avvenire per gradi: «L’isola d’Elba è dotata di un sistema acquedottistico unico e complesso. Quello dell’Elba è, come per molti territori, un tema di acqua persa lungo reti di età ormai “da pensione” ma anche di criticità diffuse ormai superate o in fase di superamento. È chiaro a tutti – continua ASA nel suo comunicato stampa, – come sia complesso gestire i servizi per una comunità che passa dai 30mila abitanti in bassa stagione al quasi mezzo milione di turisti nei momenti di punta. Negli ultimi anni, ASA ha realizzato molti interventi che hanno consentito di recuperare risorse, di diminuire le perdite e di garantire un livello di servizio a cui l’isola non era abituata».

ASA ritorna inoltre sulla questione del dissalatore di Mola, un progetto fondamentale per mantenere in sicurezza idrica l’isola.

«I dati sono pubblici e chiunque poteva attingervi – ha commentato Marchetti dopo alcune proteste provenienti anche da alcuni sindaci elbani – L’acqua è una risorsa non infinita, e le reti hanno bisogno di interventi d’urto veloci. Bisogna soppesare tutti i modelli di gestione che le normative mettono a disposizione per individuare tutti insieme quello migliore per la Toscana».