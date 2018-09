Rischio incendi, che i divieti vengano rispettati da tutti

In riferimento alla comunicazione della Regione Toscana del 26 settembre nella quale si comunica che a partire dal 27/09/2018 fino al 10/10/2018 compresi è stato decretato un nuovo periodo a rischio incendi che vieta, “l'accensione fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale, viste le attuali condizioni ambientali e quelle di previsione e risultano particolarmente predisponenti allo sviluppo d'incendi boschivi per la siccità diffusa nei territori rafforzata, in questi giorni dall’ umidità relativa notturna e diurna e da raffiche di vento dai quadranti orientali”, la prefettura di Livorno invita tutte le Amministrazioni Comunali dell’isola d’Elba a vigilare sul rispetto di tale divieto.