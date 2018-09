"Una giornata festosa che ci riempie d'orgoglio"

“I Consigli di Istituto dell’I.T.C.G. “Cerboni” e del Comprensivo di Portoferraio, a margine della visita del Presidente della Repubblica, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018/2019, riscontrano con enorme piacere e gratitudine il successo dell’evento, storico per la nostra isola, trasmesso per circa due ore in diretta RAI.

I suddetti sentono il dovere di esprimere il loro sentito ringraziamento principalmente alla Preside, la Professoressa Maria Grazia Battaglini, per la preziosa energia profusa per la migliore riuscita della manifestazione, e a tutti coloro che nell’apparato scolastico – professori e personale A.T.A. – hanno portato la loro proficua collaborazione.

Sono state ore, giornate di intenso e instancabile lavoro di preparazione di riunioni, di prove con i ragazzi, per presentare agli illustri ospiti e all’Italia intera il volto scolastico dell’Elba con le migliori credenziali.

L’eccellente risultato dell’avvenimento è stato il giusto premio alla profusione di energie che la scuola elbana ha voluto riservare sia alla più alta carica dello Stato, come altresì al Ministro dell’Istruzione, al Presidente della Regione Toscana, unitamente a tutte le personalità civili e militari, ai Dirigenti Scolastici con le loro scolaresche, agli artisti e alla RAI che hanno un onorato questa manifestazione “Tutti a scuola” con la loro qualificata partecipazione.

Il Presidente della Repubblica, cui va il merito di aver scelto l’Elba come luogo per inviare il suo saluto a tutti gli studenti italiani, nel suo discorso ha avuto espressioni di compiacimento, definendo l’Elba “Isola bellissima e vanto per il nostro Paese”.

I Consigli di Istituto tengono peraltro a rivolgere il più sentito ringraziamento alle aziende di prodotti locali offerti al Presidente della Repubblica e agli Enti e istituzioni che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento.

In definitiva, una giornata festosa e di forte valenza che ci riempie d’orgoglio. La Dirigente, Maria Grazia Battaglini, ha propiziato un’opportunità unica per l’isola d’Elba, una inaugurazione dell’anno scolastico che ha entusiasmato e inorgoglito le varie componenti della scuola, cui va sempre un proficuo e costante interesse”.

C.d.I I.T.C.G. “Cerboni”,

C.d.I Istituto Comprensivo