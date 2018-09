Capitaneria e Vigili del fuoco, collaborazione positiva

Repertorio

Al termine di una lunga estate la Direzione Marittima della Toscana e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco fanno il bilancio di una stagione ricca di iniziative congiunte svoltesi sull’Isola d’Elba.

Il personale del presidio antincendio del porto di Portoferraio, costituito anche grazie al supporto logistico della locale Capitaneria di porto è stato accolto sui mezzi nautici della Guardia Costiera nell’ambito di esercitazioni congiunte volte ad affrontare e coordinare procedure operative che permettano tempestività di intervento in caso di necessità.

Il target principale dell’attività congiunta è sicuramente il traffico passeggeri, sia di linea che crocieristico, entrambi caratterizzati da un incremento costante sull’isola.

Bilancio indubbiamente positivo, tanto da consentire di lavorare a un potenziamento della presenza dei Vigili del Fuoco sull’Isola d’Elba, con la creazione di un ulteriore presidio che consenta di abbattere ulteriormente le tempistiche d’intervento, e di ipotizzare la nascita di un presidio sull’Isola di Pianosa, dove la Capitaneria di porto è già da anni impegnata in attività di vigilanza in materia ambientale.