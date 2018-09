Lotta alla povertà, un piano per aiutare le famiglie

Stefania Saccardi

È stato varato dalla Regione il Piano per la lotta alla povertà, con l'obiettivo di sostenere persone e famiglie in situazioni di disagio economico e contrastare i fenomeni di esclusione sociale.

Il Piano prevede un programma triennale volto ad aiutare le persone nel percorso di uscita dalle condizioni di marginalità ed esclusione sociale, mettendo a disposizione oltre 120 milioni, tra risorse statali e regionali.

L'iniziativa è stata presentata stamani dall'assessore al welfare Stefania Saccardi. "In Toscana, come nel resto d'Italia e in gran parte del mondo - ha dichiarato l'assessore - la crisi economica ha colpito molte persone e molte famiglie, riducendo parecchio il loro potere d'acquisto. E anche se i dati toscani sono migliori di quelli di altre regioni e della media nazionale, e nell'ultimo triennio si intravedono segni di miglioramento, i numeri ci parlano di una situazione peggiore rispetto agli anni precedenti la crisi".

Cristina Grieco, assessore all'istruzione, ha fatto riferimento ad alcune misure di contrasto alla povertà riguardanti la scuola: "L'investimento più importante è quello sui progetti educativi zonali. Sui nidi 11 milioni e 8 milioni per la parte scolare. E' un pacchetto rivolto al contemperamento della vita familiare con quella lavorativa, e anche a sostenere i Comuni nella gestione dei nidi. Siamo la Regione che investe in maniera più massiccia nella fascia 0-3. Inoltre abbiamo investito 3 milioni nel diritto allo studio. Ancora, una sperimentazione unica in Italia: il Piano integrato per l'occupazione, 30 milioni, destinato a disoccupati privi di qualsiasi sostegno al reddito. Sono stati raggiunti circa 7.000 disoccupati".