Anche l'assessore regionale Cristina Grieco all'Elba

"Che sia un anno scolastico di crescita e soprattutto di sogno. Questo è l'augurio che sento di darvi. Ma mi preme anche evidenziare un aspetto che contraddistingue la vostra isola e che non è affatto secondario. Qui esiste ancora un rapporto con il contesto che vi circonda, con il territorio, che altrove si è perso. Questa è una ricchezza che dovete assolutamente difendere e non perdere".

Lo ha affermato questa mattina l'assessore regionale all’istruzione, alla formazione e al lavoro, Cristina Grieco, inaugurando stamani all'isola d'Elba l'anno scolastico a livello regionale. L'assessore ha visitato gli istituti “Carducci” di Porto Azzurro, “Giusti” di Marina di Campo e “Foresi” di Portoferraio, portando simbolicamente il saluto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che in Toscana, oggi, hanno cominciato il nuovo anno scolastico.

Ad accompagnare l'assessore Grieco nelle scuole elbane sono stati il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, Domenico Petruzzo, e la Direttrice dell'Ufficio provinciale scolastico di Livorno, Anna Pezzati, accolti dalla preside degli istituti “Carducci” e “Giusti”, la Prof.ssa Lorella Di Biagio, e dal preside dell’Istituto “Foresi”, il Prof. Enzo Giorgio Fazio.

Nel pomeriggio, assieme al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, l'assessore Grieco ha partecipato alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico 2018/2019 da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è svolta, a livello nazionale, presso l’Istituto “Cerboni” di Portoferraio.

Per il triennio 2018/2020, la Provincia di Livorno ha segnalato alla Regione, per la sola isola d’Elba, un fabbisogno di quasi 16 milioni di euro, di cui gran parte destinati alla costruzione di un nuovo plesso scolastico a Portoferraio, in grado di ospitare le scuole superiori.

Oggi, all'isola d'Elba, è stato il primo giorno di scuola per quasi 4 mila studenti. Ai ragazzi e alle ragazze delle scuole visitate, Grieco ha regalato un quaderno della Regione, raffigurante il Pegaso, agli studenti più piccoli, mentre, ai più grandi, una copia della Costituzione italiana contenente anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, “affinché sia ulteriore elemento di conoscenza e di riflessione”, ha dichiarato l’assessore. “Il Pegaso è il simbolo della nostra Regione ma è anche il simbolo della pace e dell'accoglienza".

Entusiasti i ragazzi e significative le loro risposte ("La legalità cresce sui banchi di scuola", hanno detto in un istituto), che hanno poi ringraziato le rappresentanze istituzionali: "Avete reso speciale questa giornata".