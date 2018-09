Codice arancione per forti temporali e rischio idrico

Sono in arrivo forti temporali a partire dalle 21 di stasera, fino alle ore 9di domani.

La sala operativa unica della Regione Toscana ha emesso un codice arancione per temporali e rischio idrogeologico e idraulico valido sulla costa centro meridionale e sull’arcipelago e un codice giallo per le zone interne della Toscana centro meridionale. I temporali potranno risultare localmente persistenti con abbondanti e forti precipitazioni anche in breve tempo, con colpi di vento e grandinate.

A partire da questa sera dunque potranno verificarsi possibili allagamenti diffusi nelle aree depresse dovuti a ristagno delle acque, a straripamenti dei canali del reticolo idrografico minore e all’incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria dei centri urbani. Attenzione inoltre al possibile innalzamento dei livelli idrici nei corsi d'acqua con conseguenti inondazioni localizzate nelle aree vicine.

Visto che l’avviso di criticità prevede situazioni di rischio anche per l’Isola d’Elba, la Protezione Civile dell’Elba occidentale, data la necessità di mettere in atto azioni per contrastare le conseguenze del maltempo, invita tutta la popolazione del versante Occidentale dell’isola ad adottare ogni mezzo di protezione dai fenomeni che potrebbero verificarsi in concomitanza con le precipitazioni.

In particolare si consiglia di non soggiornare o permanere nei locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili; di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni intensi, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l’uso se non in casi di necessità; di prestare attenzione agli annunci delle autorità diramate per mezzo stampa e sui social dei comuni.

Per segnalazioni o emergenze contattare i Vigili del Fuoco al 115