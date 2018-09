A Portoferraio un corso gratuito su Internet e Social Media

Il PAAS di Portoferraio, l’Assessorato all’Informatizzazione e l’Assessorato alle Politiche Giovanili presentano un corso base, completamente gratuito, di primo approccio all’uso di Internet e dei Social Media. Il corso è rivolto a persone adulte che non abbiano dimestichezza con questi strumenti o che vogliano migliorarne l’uso. Particolare attenzione si darà alla gestione della privacy e della navigazione sicura, quindi a tutte le problematiche legate alle truffe online e alle fakenews.

Il PAAS-Punto per l'Accesso Assistito ai Servizi online, è un servizio gratuito della Regione Toscana, dove i cittadini possono trovare, oltre a delle postazioni internet, anche degli operatori in grado di assisterli nell’uso del computer e della navigazione on line.

Il servizio, insieme all’Informagiovani, può e deve diventare un punto di riferimento per tutti coloro che sentano la necessità di un approccio guidato al mondo di internet. Imparare a usare il web e i social media in modo ragionato sotto la supervisione di operatori giovani ed esperti in materia è totalmente in linea con la metodologia di lavoro dell’Amministrazione Comunale di Portoferraio.

Il corso inizierà il 25 settembre e prevede 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno, una volta alla settimana. Si svolgerà il Martedì dalle 17:00 alle 19:00.

Programma del corso:

I INCONTRO

Internet: Ricerche in rete, navigazione sicura

Posta Elettronica: Creazione caselle email, Invio email ed allegati, CC (Copia Carbone) e CCN (Copia Carbone Nascosta)

II INCONTRO

Facebook: Creazione Profilo e Gestione Privacy, Condivisione delle notizie e Fake News, Creazione di una Fanpage, Marketing ed inserzioni pubblicitarie

III INCONTRO

Instagram: Creazione Profilo e Privacy, Condivisione di Foto e Storie, Modifica delle foto ed utilizzo di hashtag e tag

IV INCONTRO

TruffeOnline: Spam e Fake Login, Acquisti Online

V INCONTRO

Dispositivi Mobile: Collegamento Account Social, Utilizzo delle Chat (Whatsapp, Messenger, Telegram)

È possibile iscriversi presso la sede dell'Informagiovani e del PAAS di Portoferraio in Calata Mazzini 37 (sopra la società Cosimo de Medici) che sarà aperta con i seguenti orari: lunedì e martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Giovedì dalle 09:00 alle 16:00. Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Telefono: 0565 930680