Allerta meteo per forti temporali su tutta la Toscana

La Sala operativa unica della Protezione Civile regionale rende noto che domani, sabato 1 settembre, è stata proclamata un’allerta codice giallo per forti temporali valida per tutta la regione, a causa di una zona di scontro tra masse d'aria diverse.

Il bollettino meteo entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di stasera per 24 ore.

Oggi, venerdì 31 agosto, possibilità di isolati e brevi temporali nelle zone interne settentrionali della regione con colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Nella giornata di domani, frequenti temporali in particolare sulle zone centro-settentrionali, anche di forte intensità. In mattinata i temporali risulteranno più probabili sulle aree nord occidentali, nel pomeriggio e in serata sul resto della regione e potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate.