Il Parco al lavoro per promuovere il turismo “green”

foto di M. Garfagnoli

Ieri, mercoledì 29 agosto, il Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Maurizio Burlando, insieme al Direttore di Toscana Promozione Turistica, Alberto Peruzzini, hanno compiuto un sopralluogo congiunto sull’isola di Pianosa, con l’intento di pianificare strategie di promozione comuni del turismo naturale, in linea con le politiche regionali in materia.

Si consolida così la collaborazione tra Ente Parco e Toscana Promozione Turistica, con l’obiettivo di lavorare al fianco dei territori per la costruzione e la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono l’offerta regionale, nel tentativo di aumentare la visibilità delle isole dell’Arcipelago Toscano e di promuoverle come straordinarie destinazioni per il turismo naturalistico.

Si inserisce in questa rinnovata collaborazione il supporto logistico e operativo che il PNAT, attraverso Info Park, sta garantendo in questi giorni alle attività di ripresa condotte da Toscana Promozione Turistica con personale specializzato.

Le riprese all’Elba, a Capraia e a Pianosa fanno parte del progetto “Turismo Avventura e Outdoor” della Regione Toscana, che porterà alla produzione di clip e di un video di 30 minuti da utilizzare negli eventi, in Italia e all’estero, organizzati da Toscana Promozione Turistica.

Con gli stessi obiettivi è stata confermata anche la collaborazione tra l’Ente Parco e l’agenzia regionale per organizzare al meglio e rendere più fruttuose le visite di giornalisti specializzati e di produttori cinematografici internazionali che adorano le nostre isole e ne raccontano la bellezza.