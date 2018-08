Ospedale, interrogazione di Marcheschi in Regione

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Luigi Lanera, ha sollecitato il consigliere regionale Paolo Marcheschi nel presentare una interrogazione al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sui problemi della sanità elbana.

Il Distretto Ospedaliero Elbano, che fa parte della rete ospedaliera dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, presenta ormai da tempo diverse criticità, certo non sconosciute. Tra le tante, l’interrogazione cita la struttura fatiscente del Pronto Soccorso, la soppressione del servizio di Guardia medica e la sostanziale inadeguatezza di una camera iperbarica che non può rispondere all’esigenza di sicurezza delle oltre 55mila immersioni che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, si effettuano sull’isola d’Elba.

Nella mozione, inoltre, si pone l’accento anche sulla carenza del personale sanitario in alcuni reparti dell’ospedale, come ad esempio nei reparti di Ortopedia, Chirurgia e Radiologia, oltre che sull’inesistenza di un’unità di terapia intensiva, causa dell’aumento costante dei trasferimenti via elicottero verso altre strutture del territorio.

Alcune segnalazioni dei cittadini, inoltre, fanno presente che gli elbani non avrebbero diritto all’“Open Access”, il nuovo modello organizzativo per snellire le liste d’attesa delle prime visite per i pazienti del territorio toscano, mentre alle cittadine elbane non sarebbe offerto lo screening oncologico gratuito per i tumori della cervice uterina.

Marcheschi, attraverso questa interrogazione, chiede, dunque, che si intervenga finalmente per garantire il diritto alla salute dei cittadini elbani, per dare risposte certe alle loro richieste e per potenziare l’efficienza dell’ospedale di Portoferraio, senza dover ricorrere all’uso di elicotteri o traghetti.