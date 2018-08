Temporali in arrivo, codice giallo per domani

Il bel tempo di questi giorni ha i minuti contati. A quanto pare questo mese di agosto si concluderà con un peggioramento delle condizioni meteo, che interesserà, in particolar modo, la parte nord-occidentale della Toscana, come le zone della Lunigiana, della Versilia e le foci del Serchio e dell’Arno.

La Sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha per questo emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti, anche in forma di precipitazioni isolate associate a possibili grandinate e colpi di vento, valida a partire da stanotte fino alla prima mattina di domani, giovedì 30 agosto.

Probabili nel pomeriggio rovesci o temporali a carattere sparso sulle zone interne della regione, anche qui con occasionali grandinate e colpi di vento.