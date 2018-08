Stasera con Andrea Paone sarà "Tutto molto sbagliato"

Andrea Paone

Una serata all'insegna dell'ironia e della satira quella di stasera a Suvereto, che chiude in bellezza la rassegna estiva di "Estate nel Borgo", organizzata dal Comune di Suvereto.

Sul palco di Piazza D'Annunzio, dalle 21:45, salirà l'attore e comico toscano Andrea Paone, che con il suo spettacolo-monologo di Stand-up Comedy, "Tutto molto sbagliato", ci trascinerà in un vortice di risate e umorismo, senza evitare di regalarci, magari a tradimento, qualche emozione finale.

Cresciuto artisticamente a Roma, nello spendido locale Altroquando, sotto la direzione artistica di Daniele Fabbri, ha lavorato per molte realtà televisive, come Mediaset e a TV2000, e attualmente fa parte della redazione di Tenews e Tele Toscana Elba: è il conduttore del programma di informazione satirica "Satira All News", e di #IntervisteMaiViste, programma in cui gira l'Italia intervistando i personaggi del momento nel loro luogo d'origine, e #CafeCorto, che partiranno da settembre.

Ad affiancarlo, il giovanissimo Mauro Kelevra, nome d'arte di Mauro Gutturiello, una delle migliori espressioni della comicità romana di oggi.