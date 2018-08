Convocato il 21 agosto il Cosiglio Direttivo del Parco

È convocato il giorno 21 agosto 2018 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano presso la sede provvisoria dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio. I lavori avranno inizio alle ore 10,30 in I convocazione e alle ore 11,30 in II convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Verbale seduta precedente;

3. Ratifica Provvedimento d’urgenza del Presidente con oggetto “Sospensione obbligo pagamento annuale diving per l’utilizzo del campo boe Isola di Giannutri di cui alla delibera n 24 del 01.06.2018”;

4. Approvazione Protocollo d’Intesa tra Agenzia del Demanio, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Comune di Campo nell’Elba per l’attuazione di un programma di valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato e del Comune di Campo nell’Elba (usi civici) denominato “Immobili nell’isola di Pianosa – zona paese”;

5. Approvazione Convenzione fra Comune di Isola del Giglio (GR), Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Associazione Misericordia “Stella Maris” per le attività inerenti la prevenzione e la lotta attiva agli boschivi;

6. Approvazione contratto di cessione in comodato di un immobile comunale per la realizzazione di servizi igienici ed impianto di trattamento reflui prevista dal progetto di valorizzazione dell’Isola di Giannutri – Comune di Isola del Giglio

7. Accordo di Programma semplificazione per la realizzazione del progetto “Banda Ultralarga in Toscana” ;

8. Adozione documenti del piano di gestione ZSC/ZPS “IT5160013 - Isola di Pianosa, area terrestre e marina”;

9. Informativa situazione area umida di Mola;

10. Varie ed eventuali