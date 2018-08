Lions Club, il resoconto dell'Incontro di Mezza Estate

Daniele Greco e Gabriella Solari

L’attuazione di service promossi per l’anno sociale appena iniziato a vari livelli: Lions International, Multidistretto 108 Italy e Distretto 108LA Toscana, ma con attenzione anche ai problemi del territorio, sono stati gli argomenti su cui i lions elbani hanno potuto confrontarsi con i soci di altri club presenti all’Elba e convenuti per partecipare all’Incontro di Mezza Estate che il Lions Club Isola d’Elba organizza ogni anno in questo periodo.

Nel corso dell’evento, tenutosi questa volta sabato 4 agosto e animato dalla performance di un trio musicale, dopo l’introduzione del presidente Gabriella Solari hanno preso la parola varie personalità presenti fra i quali il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari che, dopo espressioni di apprezzamento per l’impegno, l’operato e il raggiungimento di importanti obiettivi del club in vari settori del sociale, ha colto l’occasione per esternare, anche a nome degli altri sindaci elbani, la soddisfazione per il risultato ottenuto nella travagliata vicenda del Tribunale, il cantautore e scrittore Claudio Sanfilippo che, dopo i consueti saluti, ha voluto intonare, accompagnandosi con la chitarra, la canzone di Mina “Stile Libero” per la quale egli stesso aveva scritto il testo, ed infine ilpProf. Pietro S. Randelli, ben noto alla nostra cittadinanza per la sua disinteressata disponibilità professionale, che ha sottolineato il saldo ed antico legame che lo unisce alla nostra terra.

La conclusione dell’incontro è stata affidata al Governatore Distrettuale Daniele Greco che ha avuto parole di stima per il lavoro svolto dai lions elbani e di incitamento per l’attività futura che sarà oggetto di importanti innovazioni.