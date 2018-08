FI: "Contenti e soddisfatti per il risultato conseguito"

“È un’ottima notizia quella per cui nella notte la Commissione Affari Costituzionale del Senato ha approvato l’emendamento al Decreto Milleproroghe, presentato dai senatori di Forza Italia Roberto Berardi, Massimo Mallegni e Barbara Masini, finalizzato al mantenimento della Sezione distaccata di Portoferraio del Tribunale di Livorno, quantomeno ed in attesa di provvedimenti di carattere definitivo, sino al 31 dicembre 2021, al pari di quanto disposto per la Sezione distaccata di Ischia.

Siamo particolarmente contenti e soddisfatti per il risultato conseguito, in primo luogo perché la soppressione di tale Presidio giudiziario sarebbe stata una ingiustizia epocale nei confronti di tutti i cittadini elbani e non solo, inoltre perché ancora una volta Forza Italia ha mostrato attenzione ai problemi concreti della gente, con una filiera territorio-regione-Parlamento che, seppure da movimento di opposizione a livello nazionale, ha funzionato a dovere.

È attività imprescindibile, oggi più che mai, portare avanti una buona politica e provvedimenti atti a migliorare realmente la qualità della vita delle persone”.



Paolo Barabino, vice Coordinatore regionale Forza Italia Toscana

Maristella Bottino, Coordinatore Provinciale Forza Italia Livorno

Gianluigi Palombi, Responsabile Forza Italia per l’isola d’Elba