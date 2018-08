Palio Remiero dei Rioni 2018: si comincia domenica 5

Campionati italiani 2017 a Santa Maria Ligure

Dopo le gare delle scorse settimane, il Circolo Vogatori Riomarinesi sta organizzando il Palio Remiero dei Rioni 2018, che si disputerà fra i quattro equipaggi del Circolo (tre maschili e uno femminile) con 3 gare, legate a tre rispettivi trofei, previste il domenica 5, domenica 12 e giovedì 16 agosto, alle ore 18:00.

Giovedì 16, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco, santo patrono del paese, gli equipaggi riesi parteciperanno alla processione nelle acque antistanti il porto.

Forti sono le radici che la tradizione del canottaggio ha a Rio Marina: pare infatti che negli anni ’30, la società concessionaria delle miniere dell’Elba abbia incentivato molto questo sport, mettendo a disposizione delle barche a remi per far partecipare gli equipaggi isolani alle gare di voga sia sull’isola che fuori. Lo scoppio della seconda guerra mondiale mise un freno alle attività, che vennero riprese negli anni ’60 e poi nuovamente interrotte fino ai giorni nostri.

Nel 1993, grazie ad un gruppo di volontari appassionati di mare e di sport, venne costituito il Circolo Vogatori Riomarinesi, un’associazione che nel tempo si è radicata nel territorio riese. Le attività del Circolo attirano di anno in anno molti giovani, ragazzi e ragazze, e continuano a collezionare importanti successi.

Lo scorso anno sono state organizzate ben 8 gare di canottaggio, di cui una a Cavo, e un equipaggio ha partecipato al Campionato italiano 2017 di Canottaggio a Sedile Fisso, specialità Gozzo nazionale, a Santa Maria Ligure: l’equipaggio più giovane della categoria e l'unico rappresentante la Toscana. Quest’anno, invece, due ragazzi sono stati convocati in Nazionale: Francesco Anichini, che, a giugno, ha partecipato ad alcune gare in Cornovaglia, e Lorenzo Morganti, che partirà alla prossima trasferta.

Anche quest'anno è prevista la partecipazione al Campionato italiano 2018, che si svolgerà a La Spezia dal 21 al 23 Settembre.

«Stiamo inoltre lavorando, in collaborazione con l'Amministrazione del Comune di Rio – spiegano dal Direttivo del Circolo Vogatori Riomarinesi – per riuscire a portare qui all'isola d'Elba, a Rio Marina, i campionati nazionali di questo bellissimo sport nel 2019. Questo potrebbe servire anche da stimolo per una vera rinascita di questa attività sportiva in tutta l'isola d'Elba».