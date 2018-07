Gli eroi a 4 zampe della Max in azione a Porto Azzurro

Domani, domenica 29 luglio, la spiaggia di Reale a Porto Azzurro ospiterà la dimostrazione di salvataggio in mare con i cani della Scuola Max.

Un evento davvero imperdibile che vedrà in azione gli eroi a quattro zampe della sezione toscana della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

La Max, presente sul territorio da 25 anni con sede a Marina di Massa e impiega le proprie Unità Cinofile in attività di pattugliamento delle spiagge salvaguardando la sicurezza dei bagnanti. Inoltre, i membri della scuola sono impegnati anche in progetti di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in mare, dell'educazione ambientale, dell'avvicinamento agli animali e della promozione della figura del cane nella società umana.

La dimostrazione, con il patrocinio del comune di Porto Azzurro e la partecipazione della Pubblica Assistenza, avrà inizio a partire dalle ore 10.00