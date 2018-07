"L’Azienda USL Toscana Nord Ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Dott. Giovanni Fabbri, stimato ortopedico per quasi 40 anni in servizio all’ospedale di Livorno.

Fabbri, nato a Livorno nel gennaio del 1952, dopo aver conseguito all'Università di Pisa la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia era stato assunto nell’aprile del 1979, diventando da subito un punto di riferimento umano e professionale del reparto. Dal 2004 era divenuto responsabile della chirurgia del piede degli Spedali Riuniti di Livorno e successivamente aveva vinto la selezione per responsabile della sezione di Ortopedia dell’ospedale di Portoferraio all’isola d’Elba.

Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale, del dipartimento, del presidio ospedaliero e di tutti i colleghi del reparto".

Azienda USL Toscana Nord Ovest