Paul Young a Suvereto

Sulle note di Everytime You Go Away ha fatto innamorare tutta la generazione cresciuta a pane e anni '80, utilizzata anche come colonna sonora nello storico film con Steve Martin e John Candy in Un Biglietto per due. E pensare che questa canzone non fu scritta da Young ma da Daryl Hall 5 anni prima, ma fu il cantate di Luton a renderla celebre in tutto il mondo, con questo pezzo riuscì ad arrivare in vetta alla Billboard Ho 100 il 27 luglio del 1985, a quasi 33 anni di distanza, per la prima volta in Italia con i Los Pacaminos, un progetto nato nel 1992 che come missione ha quella di sconfiggere i tristi e freddi inverni britannici al ritmo del Tex Mex, tornerà a farci innamorare della sua meravigliosa voce.

Young è una vera e propria icona degli anni '80 ha collaborato e duettato con i più grandi di sempre, da Elton John a George Michael. Lavorò anche con il trombonista ska e ragge Rico Rodriguez nella canzone diventata cult in tutto il mondo Love of the Common People, un pezzo che è un invito ad avere fiducia nei proprio sogni.

Il 25 luglio alle 21.45 nel centro storico di Suvereto (LI), precisamente in Piazza D'Annunzio, Paul Young, nella sua unica data Toscana, ci trasporterà in un clima di festa a ritmi pop-folk.