Ecco l'interrogazione di Bonafede sul tribunale elbano

La notizia era filtrata pochi giorni fa. Il Governo starebbe lavorando ad un decreto per le sezioni distaccate dei Tribunali. Una bella notizia per gli avvocati elbani che ormai da mesi lottano per garantire ai cittadini dell’isola il diritto alla giustizia. Sabato, però, la doccia fredda per l’associazione forense dell’Isola d’Elba. Nella bozza di decreto è prevista la proroga sino al 2022 per Ischia ma non per Portoferraio.

“L’ennesima beffa per gli elbani – scrive l’avvocato Paolo Di Tursi a nome dell’associazione Forense, in prima fila per salvare il Tribunale elbano – “Sarebbe uno schiaffo per la nostra isola ancora più doloroso, tenendo conto che le attuali forze di governo avevano garantito che qualsiasi provvedimento di proroga o stabilità del Tribunale avrebbe interessato necessariamente anche l’Isola d’Elba”.

Il riferimento dell’avvocato Di Tursi è all’attuale ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, nel 2017 da deputato del Movimento 5 Stelle della Toscana, presentò un’interrogazione all’allora Guardasigilli Andrea Orlando per chiedere quali iniziative avrebbe adottato al fine di evitare la chiusura della sezione distaccata di Portoferraio del Tribunale di Livorno. (ascolta qui l'interrogazione di Bonafede)



La presa di posizione chiara e precisa del deputato Alfonso Bonafede, che insisteva sul mantenimento del Tribunale di Portoferraio in ragione della situazione geografica insulare, ha riacceso le speranze degli avvocati elbani quando Bonafede è stato nominato ministro della Giustizia nel governo del cambiamento. Il presupposto era piuttosto logico. Perché Bonafede, da rappresentante di Governo, non avrebbe dovuto prendersi carico del salvataggio del Tribunale elbano, se da deputato si era interessato alla vicenda al punto di depositare un’interrogazione all’allora ministro Orlando? Anche perché, scrive ancora Di Tursi nella nota stampa, “non sembra in alcun modo possibile che il Movimento 5 Stelle ed il ministro possa oggi permettere la chiusura del Tribunale di Portoferraio, in totale contraddizione con quanto dichiarato per iscritto solo pochi mesi orsono”.

Ma le sensazioni positive da parte dell’associazione Forense era anche giustificata alla luce del contratto di governo tra Lega e Cinque Stelle che aveva messo nero su bianco a proposito della riorganizzazione della geografia giudiziaria prevedendo una “modifica della riforma del 2012 con l’obiettivo di riportare Tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese.

“Certo che – se si inizia chiudendo il Tribunale insulare di Portoferraio, a cui tutte le forze politiche del tempo avevano riconosciuto specificità degna di mantenimento, e che lo stesso attuale ministro della Giustizia aveva strenuamente difeso solo pochi mesi fa quando era deputato, vuol dire non solo che i contratti non vengono in alcun modo rispettati, ma che si inizia davvero molto male l’azione di governo. E’ il momento che il governo e la politica locale dimostrino di che pasta sono fatti, intervenendo per far modificare la bozza di schema di decreto. Diversamente – conclude l’avvocato Di Tursi – se ne chiederà conto a lungo e in tutte le sedi”. Per ascoltare il servizio clicca qui

Irma Annaloro