Ponte del 2 giugno iniziative nei Parchi e Musei

Con l’arrivo della stagione estiva i Parchi e i Musei della Val di Cornia propongono nuove iniziative.

In particolare, in occasione del fine settimana del 2 giugno, il Parco Archeominerario di San Silvestro e il Parco archeologico di Baratti e Populonia saranno aperti dalle 10 alle 19, mentre il Museo archeologico del Territorio di Populonia (nel centro storico di Piombino) negli stessi giorni dalle 10 alle 18, proponendo anche particolari appuntamenti.

Per domenica 3 giugno, un interessante appuntamento con la “Giornata dei piccoli musei”, che ha come obiettivo quello di far conoscere il vero volto dei piccoli musei, la loro importanza, il loro ruolo e le loro specificità.

Per l’occasione il Museo archeologico di Piombino, alle ore 17.00, presenterà una speciale visita gratuita al museo con laboratorio olfattivo dedicato alle famiglie.

Per tutti i partecipanti è previsto un piccolo dono, ricordo della giornata e dell’esperienza vissuta al museo.

Inoltre, al Parco archeologico di Baratti di Populonia numerose sono le occasioni per passare delle ore piacevoli all’aria aperta: la visita all’area delle necropoli e la possibilità di partecipare ad interessanti attività di archeologia sperimentale.

Il Parco Archeominerario di San Silvestro invita invece a percorrere un viaggio alla scoperta del mondo delle miniere e della Rocca di San Silvestro antico villaggio di minatori e fonditori, oggi completamente restaurato.

Per tutto il mese di giugno i Parchi e il Museo Archeologico, saranno aperti dal martedì alla domenica, il Parco di Baratti e Populonia e il Parco di San Silvestro con orario 10-19, il Museo archeologico di Piombino con orario 10-18.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0565 226445 – prenotazioni@parchivaldicornia.it – www.parchivaldicornia.it

Barbara Noferi