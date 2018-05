Capoliveri ricorda Pino Daniele con un concerto tributo

Una grande spettacolo di musica, un evento unico, un’anteprima nazionale che si terrà a Capoliveri in attesa del super concerto del 7 giugno in programma allo Stadio San Paolo di Napoli per ricordare il grande Pino Daniele. E’ l’evento “Insieme per Pino” che si terrà nella suggestiva piazza di Capoliveri la sera del 1 giugno in occasione della Festa del Cavatore che ogni anno porta grandi nomi della musica all’Isola d’Elba.

In occasione di questo attesissimo momento di spettacolo saliranno sul palco il fratello del grande Pino, il musicista Lello Daniele, il mitico gruppo degli Audio 2 ed il percussionista e autore di grandi musiche Tony Cercola.

Una serata unica, imperdibile, per ricordare il grande cantautore italiano, Pino Daniele, prematuramente scomparso il 4 gennaio del 2015.

Dopo Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo, salgono, dunque, sul palco di piazza Matteotti altri importanti nomi della musica italiana nel mondo che hanno collaborato a lungo con Pino Daniele e che a lui dedicheranno questa serata, tributo alla musica senza tempo del grande Pino.

L’evento organizzato da Pro Loco Capoliveri in collaborazione con il Comune di Capoliveri è ad ingresso gratuito. Inizio dello spettacolo ore 21,30.