"Amico Museo" iniziativa della Regione Toscana

Foto Parchi Val di Cornia

Anche quest’anno i Parchi della Val di Cornia aderiscono all’iniziativa “Amico Museo”, promossa dalla Regione Toscana, che prevede un ricco programma di attività di vario genere.

In occasione de "La notte dei musei" che si svolgerà in tutta Europa, il Museo Archeologico di Piombino, sabato 19 maggio, effettuerà un'apertura straordinaria con orario 15,00-23,00 con ingresso gratuito dalle 21,00 alle 23,00.

Domenica 20 invece, dalle 17.00 alle 19.30 è prevista sempre presso il Museo archeologico di Piombino un’attività di archeologia sperimentale per i bambini, inserita anche nell’iniziativa del comune di Piombino “Ti regalo una domenica”.

Per l’occasione i bambini potranno partecipare gratuitamente al laboratorio “Scrivere in etrusco”, per scoprire l’alfabeto di questa antica lingua perduta. Portando una t-shirt bianca potranno personalizzarla con il loro nome utilizzando timbri di lettere e di piccoli diseggni, tutto rigorosamente in etrusco.

Due belle occasioni dunque per i più piccoli, per imparare la storia di popoli ormai di un lontano passato, sempre però all'insegna del divertimento.

Barbara Noferi