All'Elba riparte la lotta contro la sedentarietà

Si terrà sabato 19 maggio la nuova edizione della giornata dedicata alla attività fisica adattata meglio conosciuta come “AFA Day” realizzata con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Portoferraio.

L’appuntamento è previsto per alle 9.30 alla banchina Alto Fondale dove partirà una passeggiata collettiva lungo la Calata Mazzini fino alla Caserma De Laugier dove alle 10.30 è prevista una visita guidata alla pinacoteca Foresiana. La manifestazione si concluderà alle 12 con un buffet offerto da Nocentini Group.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in linea con le strategie proposte al livello regionale, promuove e sostiene l’Afa, un’attività che pur non essendo di carattere sanitario permette di migliorare la qualità di vita rivolgendosi a un target molto ampio di popolazione, soprattutto anziana, sostenendo, come avviene nella sanità di iniziativa, l’importanza dell’autogestione e della prevenzione nelle malattie ed evitando, quando possibile, di arrivare a fasi acute delle patologie. L’apprezzamento per questo tipo di attività è certificato dal costante aumento non solo delle richieste di partecipazione, ma anche delle strutture interessate ad ospitare i corsi.