Spettacolo al Metropolitan dedicato a Gino Bartali

Uno spettacolo dedicato a Gino Bartali l’indimenticato campione del ciclismo, quello che si svolgerà il 15 maggio alle ore 11,00 presso il Teatro Metropolitan di Piombino.

"La battaglia dei pedali. Gino Bartali. Un ragazzo controvento", questo è il titolo dell’appuntamento rivolto agli studenti delle scuole medie un reading teatrale proposto dal Centro di produzione teatrale La Piccionaia di Vicenza, attivo da ben 40 anni sul territorio veneto.

L’assessorato alla cultura del Comune di Piombino e Fondazione Toscana Spettacolo, come l’anno passato hanno ritenuto opportuno arricchire la rassegna teatrale per ragazzi con uno spettacolo per la scuola media di valenza educativa e civile oltre che culturale.

Lo spettacolo proposto ai ragazzi racconta in modo ironico, poetico e a volte commovente, la storia e le imprese dell'eroe della bicicletta che seppe incantare l'Italia intera. Non solamente per i suoi meriti sportivi, ma anche per il suo coraggio ed il profondo senso di umanità che lo portò durante la guerra ad aiutare centinaia di cittadini ebrei.

L’organizzazione è del Comune di Piombino in collaborazione con Tiemme, uno dei tanti interessanti eventi inserito nel programma a sostegno della candidatura di Piombino città dello sport 2020.

Barbara Noferi