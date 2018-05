Campiglia Marittima implementazione avvisi meteo

Il comune di Campiglia Marittima si adopera per i propri cittadini incrementando il sistema di informazione per l’allerta meteo, attraverso l’installazione di sei pannelli smart per la segnalazione. Il costo per tale intervento è stato di 17.000 euro.

E’ un sistema segnaletico con controllo da remoto per informare la cittadinanza sui livelli di allerta meteo attraverso un avviso luminoso con tre lampade a luce giallo, arancione, rossa ad ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di allerta meteo.

Inoltre si intende dare indicazioni sulla tipologia di rischio temporali forti, vento, ghiaccio, neve, ecc. una sintesi dei bollettini di allerta emessi dalla Regione Toscana.

A ogni colore corrisponde uno scenario di danno e le relative norme di comportamento, il significato dei codici dei rispettivi colori è pubblicato sul sito internet del Comune.

Di seguito i punti dove saranno dislocati i pannelli :

A Campiglia Marittima in piazza Gallistru/ angolo via Burattelli, a Venturina Terme in via della Fiera/ angolo Sefi, in via Cerrini / in prossimità angolo via Indipendenza e nel Parco delle scuole Altobelli sul lato viale del Popolo in prossimità della Pensilina. A Cafaggio in via della Repubblica/ angolo via delle Cascine e a Lumiere sulla Via Aurelia/ angolo via di Rimigliano.

Inoltre ricordiamo che il Comune di Campiglia, a partire da gennaio 2013, ha attivato un sistema telefonico automatizzato di informazione alla popolazione su eventi di notevole pericolosità ed urgenza, con particolare riferimento e attinenza alle procedure di Protezione Civile.

Infine, viene reso noto che sono attive da qualche mese anche le App Cfr Toscana, App Alert System, sito web, per consentire all'ufficio di Protezione Civile del Comune di tenere informata la popolazione sugli stati di allerta.

Il comune di Campiglia con l’occasione dell’implementazione del servizio invita nuovamente, per chi non lo avesse già fatto, a registrarsi al sistema di avviso telefonico Alert System tramite il sito del Comune e a scaricare le App sopra indicate.

Barbara Noferi