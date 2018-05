Approvato all'unanimità il nuovo piano sanitario

Il sindaco Ferrari

Dopo la conferenza dei sindaci di venerdì 11 maggio è stato approvato il piano sanitario. Sono state adottate nel documento finale, votato all'unanimità, tutte le proposte e le osservazioni fatte in questi giorni; ora il piano dovrà essere sottoposto alla ratifica definitiva dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest e della stessa Regione Toscana, stilando dunque un nuovo e definitivo cronoprogramma di interventi da mettere in atto sul territorio. Si è anche discusso sulla possibilità di costituire una commissione all’interno della Conferenza, formata da membri della stessa, che valuti, volta per volta, il rispetto del cronoprogramma definitivo che l'Azienda sanitaria dovrà predisporre.