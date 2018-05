Incontro sulla sanità organizzato da Spi Cgil

Spi Cgil , incontro sulla sanità (repertorio)

Incontro pubblico ad ingresso libero, presso la sala della provincia di viale Manzoni a Portoferraio, sui temi della sanità dell'isola, fissato per venerdì 11 alle ore 10. In particolare verrà trattata la questione, di vitale importanza, riguardante il potenziamento del reparto di cardiologia dell'ospedale elbano. A promuovere l'evento è il sindacato dei pensionati Cgil isolano (Spi) guidato dal segretario Luciano Lunghi, forte di circa 1200 iscritti, che ha coinvolto come relatore il dottor Mario Mellini, cavese, ora in pensione ma a suo tempo primario di cardiologia all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che si impegna da mesi per sollecitare i sindaci e tutti gli enti dell'isola, a garantire questo servizio sanitario ospedaliero potenziato, visto che l'infarto e in generale le malattie cardiocircolatorie, sono le prime cause di morte in Italia, mentre nel nosocomio elbano è presente un solo cardiologo e non esiste una unità di terapia intensiva (rianimazione). Lo Spi Cgil quindi ha coinvolto l'esperto medico affinché il tema venga approfondito, invitando all'incontro anche il dr. Gianni Donigaglia, responsabile di Zona Distretto Isola d’Elba- USL Toscana Nordovest e presidente Associazione nazionale sanitaria delle piccole isole. Non solo, sarà presente pure la dottoressa Lara Frediani dirigente medico presso la Unità Operativa Complessa Emodinamica a valenza aziendale del Presidio Ospedaliero di Livorno. “Invitiamo tutti cittadini a partecipare- afferma Fabrizio Antonini, della segreteria organizzativa dell'incontro- si tratta di questioni molto rilevanti che riguardano la salute di oltre 30.000 isolani e di migliaia di ospiti che frequentano nella stagione estiva il nostro territorio. Il coordinatore di zona della Cgil, Manuel Anselmi, concluderà il convegno”.