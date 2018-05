Il resoconto del convegno di oncologia pediatrica

Un momento del convegno

Numerosi medici, soci lions, rappresentanti di associazioni di volontariato, ma anche tanti genitori e semplici curiosi hanno gremito la sala congressi dell’Hotel Airone per assistere al convegno organizzato nel pomeriggio di sabato 5 maggio dal Lions Club Isola d’Elba ed avente come soggetto “Attualità in tema di oncologia pediatrica”, argomento compreso fra quelli che la Lions International Association ha promosso su scala mondiale per il corrente anno sociale.

Quattro relatori, specialisti di alto livello con lunghe esperienze in campo internazionale, provenienti da varie parti d’Italia, si sono alternati per trattare sulla materia di grande interesse per gli specialisti del settore e per i familiari che si trovano a dover convivere e lottare con patologie un tempo considerate incurabili.

Dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale di Portoferraio, porto dall’assessore Adalberto Bertucci, e l’introduzione ai lavori del Presidente dei lions elbani Marino Sartori, la conferenza è entrata nel vivo con la moderazione del dott. Bruno Graziano, responsabile P.O. Portoferraio, e del lion Dott. Lucio Rizzo, già Direttore U.O.C. pediatria ospedali di Livorno, Cecina, Portoferraio, che è riuscito ad accogliere contemporaneamente in un luogo così lontano dalle loro sedi i quattro conferenzieri.

Il Prof. Lorenzo Genitori, Direttore U.O.C. neurochirurgia e Coordinatore regionale neurochirurgia pediatrica Ospedale Meyer Firenze, ha per primo preso la parola per trattare sul tema “Sintomi di allarme nella patologia oncologica del cervello in età infantile”. Ha riferito che la storia che ha portato agli ottimi risultati odierni in materia di interventi chirurgici sull’encefalo con la risoluzione positiva dei casi passata dal 10% al 60% ed in continuo miglioramento, parte da lontano. Prove di operazioni sul cranio risalgono ad alcuni millenni, ma che bisogna giungere al 19° secolo per l’utilizzo di anestesia con protossido di azoto, ai primi del ‘900 per la radiografia, al 1927 per l’angiografia, al 1957 per la neurochirurgia pediatrica, al 1970 per la TAC, al 1990 per la RM. Tutti questi traguardi e quelli che la continua ricerca ci prospetta, hanno prodotto radicali cambiamenti nella neurochirurgia che, come ha sottolineato Genitori, grazie all’utilizzo di sempre più sofisticate tecnologie quali il neuronavigatore, l’aspiratore a ultrasuoni, la TAC contemporanea, la stampante 3D e la robotica, che sta muovendo i primi passi nel settore, hanno consentito il raggiungimento dei risultati odierni, producendo profondi cambiamenti nel ruolo del chirurgo che, come ha consigliato il Prof., deve porre attenzione alla troppa confidenza con la tecnologia per non far correre rischi ai pazienti.

La parola è passata quindi al Prof. Lorenzo D’Antiga, Direttore U.S.C. pediatria I Responsabile epatologia, gastroenterologia, trapianti pediatrici A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha relazionato sul tema “Tumori del fegato nel bambino”. La difficoltà nel diagnosticare il tumore al fegato nel bambino per fattori quali l’assenza di sintomi, se non dovuti all’interessamento di organi vicini, la diversa anatomia, la difficoltà a farlo stare fermo rendono indispensabile, secondo il relatore, una buona interazione fra medico e piccolo paziente. D’Antiga ha proseguito, dopo aver premesso che oggi l’epatoblastoma si cura fino al 90% dei casi, illustrando le varie tecniche in atto all’ospedale di Bergamo, il più qualificato in questo settore in Italia ed uno dei migliori in Europa, per il trapianto di fegato (quali la “Tecnica split”), che si rende necessario quando il tumore invade più zone dell’organo, ma che oggi, grazie alle donazioni, ha visto ridursi a zero nel nostro Paese, unico al mondo, la mortalità nelle liste d’attesa.

Il Prof. Zanardo, Direttore reparto neonatologia Policlinico Abano Terme PD, ha relazionato su “Allattamento al seno e prevenzione oncologica”. Dopo aver descritto le incredibili potenzialità del latte materno sulla riduzione del rischio di tumori, per i quali questo elemento costituisce un vero e proprio scudo, Zanardo ha evidenziato come per varie cause quali: calo delle nascite, parti in età sempre più avanzata delle mamme, aumento dei tagli cesarei, donne sempre più impegnate in attività lavorative siano in contrasto con quello che madre natura aveva disposto. Ne è seguito un sentito invito del Prof. a medici e genitori ad attivarsi per la prevalenza dell’allattamento al seno. Suggestiva ed affascinante è stata la proiezione di un filmato, fatta al termine del suo intervento, documentante il “Brest crowl”: la ricerca ed il raggiungimento del bambino appena partorito del seno materno e l’inizio della sua prima poppata.

Ultima a prendere la parola è stata la Dott.ssa Elisa Biasco, Dirigente I livello sezione oncologica medica ospedale Portoferraio, che ha trattato l’argomento “Oncologia all’Elba, attualità e prospettive”. Fornendo dati statistici ufficiali, la Dott.ssa ha fatto notare come all’Elba ed in Toscana, grazie anche all’alta adesione allo screening, lo stato di salute sia in linea con le altre regioni italiane, invitando però nel contempo a tal proposito Autorità e cittadini a non abbassare la guardia soprattutto nella cura dell’ambiente in cui viviamo e all’adozione e mantenimento di un corretto stile di vita. La Biasco ha quindi descritto il reparto in cui lavora e l’attiguo day hospital oncologico in cui si possono eseguire dieci trattamenti contemporanei. L’efficienza della sezione, come ha sottolineato la relatrice, è assicurata da un affiatato e competente team infermieristico che l’affianca nel suo impegno quotidiano e dalla fondamentale collaborazione delle associazioni di volontariato. Un’ultima raccomandazione della dirigente, vista l’impossibilità di avere all’Elba macchinari sofisticati, è stata quella di adoperarsi per dotare l’ospedale di un ematologo la cui presenza potrebbe evitare ai pazienti molti viaggi in continente verso i centri specialistici.

Dopo una serie di domande poste dal pubblico in platea alle quali i relatori hanno risposto esaurientemente, il Presidente del Lions Club Sartori ha invitato a parlare Francesca e Marco Luzzitelli, genitori di Tommaso, che con comprensibile commozione dalla quale anche il pubblico è stato contagiato, hanno raccontato le note vicissitudini che hanno portato alla guarigione del loro bambino e Alessia Cannone operata di tumore al cervello che, accompagnata dal fidanzato, ha testimoniato la sua vittoria su una così grave patologia.

Al termine il Presidente Sartori ha fatto omaggio a relatori e moderatori, a ricordo dell’evento, del guidoncino del Club commemorativo del cinquantennale e di una copia del Notiziario sociale.