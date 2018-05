FINE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA

L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860)

ELEZIONI MUNICIPALI : INFORMATIVA PER IL GOVERNATORE

Il 2 novembre 1859,due giorni dopo la chiusura del seggio elettorale in cui si è proceduto al rinnovo del consiglio comunale per la prima volta col metodo della elezione a scheda segreta,il dr.Squarci,gonfaloniere di Portoferraio ,così scrive al colonnello Niccolini,governatora dell’Elba:

“Gonfaloniere di Portoferraio

Al Sig. Cav. Colonnello

Governatore Militare e Civile dell’Elba

A Portoferraio

Ill.mo Signore

In coerenza alla richiesta contenuta nella di Lei Offiziale de 27 ottobre caduto,relativa alle Elezioni Municipali che hanno qui già avuto luogo nei giorni 30 e 31 de detto Mese di ottobre,Le trasmetto la nota dimostrativa dalla quale Ella potrà facilmente rilevare il numero degli Eletti,degli Eleggibili e degli Elettori intervenuta a rendere il voto,non meno che il numero degli Eleggibili per la formazione di questo Consiglio, come pure il Nome ,Cognome e Condizione degli Eletti e voti effettivamente riportati. Ritengo così aver pienamente adempiuto ai di Lei desideri e passo all’onore di dichiararmi con la più distinta

stima

Di VS Ill.ma

Portoferraio dal Palazzo Comunale

Lì 2 Novembre 1859

Dev.mo Obb.mo Servitore

Fabio Squarci”

(Affari generali del governo dell’isola d’Elba IE anno 1859.Doc 401-494.Carta 416.Archivio storico comune

Portoferraio)

Allegata alla lettera di cui sopra è la “nota dimostrativa”

“ Comunità di Portoferraio

Adunanza elettorale per la formazione del Consiglio Comunale di Portoferraio eseguita nei giorni 30 e 31

ottobre 1859

Elettori N° 590 Eleggibili N° 388

Elettori intervenuti all’Elezione N°330

Cognome e Nome degli Voto riportato Condizione degli Eletti

Eletti

1°Lambardi Alessandro di Jacopo 226 Possidente agricoltore abita continuativamen

te La campagna

2°Novella Fruttuoso di Bartolomeo 225 Possidente agricoltore abita continuativamen

te la campagna

3°Gavassa Luigi di Lazzaro 223 Possidente commerciante e ( )

4°Diversi Matteo di Giuseppe 222 Possidente agricolo e abita continuativamente

la campagna

5°Bigeschi Candido di Domenico 217 Benestante Capitano della Guardia Nazionale

6°Manganaro dr Giorgio di Giuseppe 215 Possidente,Legale,Deputato all’Assemblea

Toscana

7°Squarci dr Fabio di Pasquale 214 Possidente Medico Chirurgo attuale Gonfalo

niere di Portoferraio

8°Quartini Giuseppe di Antonio 213 Possidente e costruttore di barche

9°Mibelli Domenico di Francesco 210 Possidente Negoziante e Vice Console

Pontificio

10°Senno Bernardo di Pellegro 198 Possidente Commerciante

11°Senno dr Pellegro di Giovanni 192 Possidente Commerciante

12°Traditi Giovanni di Pietro 192 Possidente Ministro Principale delle Regie

Rendite nell’Elba

13°Foresi Francesco Angelo di Antonio 191 Possidente e Copista del Genio Militare

14°Gasparri Domenico di Giuseppe 187 Possidente Agricolo ed abita costantemente

la Campagna

15°Fossi dr Eugenio di Cerbone 179 Possidente Legale e Vice Console Britannico

16°Lorenzini dr Aristide di Taddeo 172 Possidente e Notaro

17°Bigeschi dr Eugenio di Gabriello 170 Possidente e Legale

18°Sbarra Giuseppe di Luigi 170 Possidente agricolo commerciante ed abita

Costantemente la campagna

19°Tallinucci Jacopo di Gaspero 169 Possidente agricolo ed abita costantemente

la campagna

20°Mochi Torello di Francesco 167 Possidente

Portoferraio dal Palazzo Comunale

Lì 2 novembre 1859

Il Gonfaloniere

F. Squarci “

(idem come sopra)

Marcello Camici

