E' iniziato il viaggio sensoriale di Acqua dell'Elba

Il direttore di Radio Monte Carlo Stefano Bragatto

Inizia oggi il viaggio sensoriale e musicale di ACQUA DELL’ELBA che porterà ‘il profumo del mare’ agli appuntamenti nautici più prestigiosi, alle feste più esclusive, nelle piazze più caratteristiche e anche nelle case di chi ci vorrà seguire, grazie alla magnifica musica di Radio Monte Carlo, a Glamour.it e alle blogger e agli influencers di Igers Italia.

SEGUI #ILPROFUMODELMARE è un viaggio da sentire, protagoniste le note musicali di RMC e le note olfattive di Acqua dell’Elba, al contempo è un’esperienza da condividere con i propri amici, attraverso il tocco glam di Condé Nast Italia e virale di Igers Italia sui principali socialmedia.

Radio Monte Carlo, la raffinata emittente riconosciuta come punto di riferimento non solo per la musica ma anche per il life style, moda, celebrities, attualità, sarà il media partner di Acqua dell’Elba per la durata dell’intero progetto e porterà il profumo del mare in giro per l’Italia ed all’estero, da maggio a settembre 2018 in una serie di importanti eventi a tappe tra cui VYR2018 (10-13 maggio), Seif - Sea Essence International / festival sulla sostenibilità e la bellezza del mare, a Marciana Marina (27 - 30 giugno); V- Marine (13-15 luglio) e Monaco Yacht Show (26-29 settembre).

La partnership con Radio Monte Carlo vivrà nei passaggi radio, spot e negli immancabili Dj Set dell’estate ed anche attraverso il sito internet e la voce storica di Maurizio Di Maggio che saprà trascinare gli ascoltatori alla scoperta delle creazioni di Acqua dell’Elba e di volta in volta negli eventi, attraverso la Web Radio RMC Marine dedicata al mare.

SEGUI#ILPROFUMODELMARE è un contenitore al centro del quale il protagonista è il MARE: come fonte di ispirazione, mare per i suoi valori universali, mare da salvaguardare e valorizzare.

“ La motivazione della campagna SEGUI #ILPROFUMODELMARE ha l’obiettivo di generare esperienze - raccontano i titolari di ACQUA DELL’ELBA. “Chi questa estate ci seguirà, dal vivo o tramite la radio, avrà modo di fare e condividere sorprendenti momenti esperienziali: tramite gli eventi esclusivi che organizzeremo e a cui parteciperemo con partner d’eccezione e attraverso la musica di qualità che farà da colonna sonora di ogni momento; in fondo è la prosecuzione di quello che Acqua dell’Elba fa già da tempo: coinvolgere i nostri amici, clienti e amanti del brand in qualcosa di unico, da ricordare. Dalle mostre che abbiamo promosso con artisti emergenti al premio Arte con l’Accademia di Brera giunto al terzo anno, dalla valorizzazione del territorio con il sentiero la Via dell’essenza che sponsorizziamo, insieme a molti altri. L’invito, è quindi, quello di seguirci, anzi, di seguire #ilprofumodelmare.”

A bordo del progetto, testimonial off e online, alcuni web influencer capitanati da Antonio Ficai, esponente di spicco di igersitalia. "Segui #ilprofumodelmare" è il messaggio d'invito all'azione che Acqua dell'Elba lancia a tutti i suoi fan e follower che seguono il brand su tutti i suoi profili social. Si tratterà di interpretare fotograficamente l’evocazione del mare che ACQUA DELL’ELBA ispira. Un challenge fotografico organizzato con Igersitalia tra luglio e agosto permetterà una ulteriore diffusione del messaggio. Tra loro, blogger e fotografi di instagram (LAURA MANFREDI; MANUELA VITULLI; ALESSIA RUSSO; GIORGIADI BASILIO; IRIS L. TINUNIN; BENEDETTO DE MAIO) che parteciperanno alle tappe di SEGUI #ILPROFUMODELMARE come veri e propri Ambassador trascinando il popolo della rete.

TAPPA N.1 - VERSILIA YACHTING RENDEZ VOUS 2018 ( VIAREGGIO 10-13 MAGGIO)

E’ per il secondo anno consecutivo che Acqua dell’Elba partecipa all’evento internazionale di Viareggio dedicato alla nautica dell’alto di gamma, evento straordinario che raggruppa le migliori eccellenze e in cui l’azienda profumiera toscana crede fortemente.

Sarà possibile trovare Acqua dell’elba allo stand L15-L16.

Molte le news: in particolare, grazie ad una rafforzata collaborazione con Fiera Milano e VYR2018, ogni exibitor riceverà un omaggio unico firmato Acqua dell’Elba: l’iconico profumatore d’Ambiente nella fragranza ‘Mare’ brandizzato (con etichetta dedicata a Versilia Yachting Rendez Vous/Radio Monte Carlo/Acqua dell’elba/ Il Profumo del Mare).

La grande musica di RMC verrà offerta da Acqua dell’elba nella serata di Gala del 10 maggio al prestigioso Hotel Augustus a Forte dei Marmi.

Momento clou, il Party Radio Monte Carlo e ACQUA DELL’ELBA presso lo spazio di RMC la sera del 11 maggio, occasione di divertimento e incontro, con sfondo il mare e i meravigliosi yacht ancorati in banchina.

Il profumo del mare raggiungerà ogni angolo della fiera per tutta la durata dello YVR2018, con RMC MARINE e Maurizio di Maggio.

TAPPA N. 2 - SEIF (MARCIANA MARINA – ISOLA D’ELBA 27-30 GIUGNO)

Sea Essence International Festival è il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza.

Una salvaguardia e valorizzazione da intendersi come protezione del suo ambiente, della sua biodiversità e delle sue specie ma anche della sua bellezza, della sua storia e del suo contributo alla crescita delle culture e delle società.

La missione di Acqua dell’Elba è far amare il mare, poiché è solo attraverso una passione vera ed autentica come l’amore che ogni obiettivo, anche quello apparentemente irraggiungibile, diventa possibile.

Da qui, una manifestazione che spazi dalla ragione all’emozione e che faccia al contempo pensare e sognare, che sveli la profondità dell’essenza del mare pur mantenendo al centro l’uomo, i suoi sogni, le sue virtù e le sue speranze. Attraverso le voci della storia, dell’economia, delle arti, dell’antropologia, della cultura, della politica, della musica, del cinema, della società in un approccio multidisciplinare quante sono le anime del mare.

La manifestazione è organizzata da Acqua dell’Elba e Legambiente. 4 giornate con in cartellone una serie di attività: educative e ludiche organizzate da Legambiente con la campagna ‘Vele Spiegate’ rivolta alla rimozione delle plastiche dalle spiagge con il coinvolgimento di bambini e turisti; ‘Aperitivi di approfondimento’ su tematiche scientifiche e case history significative con la presentazione di Maurizio di Maggio (Radio Monte Carlo). Diretta live streaming su youtube, con media Partner RMC Marine e sponsorship Radio Monte Carlo.

Microplastiche, Blue Economy, Cultura del mare, Aree marine protette sono gli argomenti delle serate a tema con nomi di rilievo del panorama divulgativo nonchè la presenza del prof. Gianni Canova, critico cinematografico e del professor Mauro Ferraresi, sociologo, saggista e Porfessor Associato Università IULM Milano.



Un festival ambizioso nel cui ambito ci sarà la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità di ACQUA DELL’ELBA, redatto secondo le linee guida GRI, realizzato dalla società di consulenza ERNST and YOUNG dal titolo ‘ In viaggio verso la sostenibilità’, che elencherà tutte le attività che l’azienda ha sostenuto nel tempo a beneficio dell’ambiente, del sociale e del territorio (dell’isola d’Elba e non solo).

TAPPA N. 3 - AZIMUT RENDEZ V-MARINE (PORTOFERRAIO 13-15 LUGLIO)

Nell’ambito del Weekend esclusivo organizzato da V Marine, Concessionario di Azimut Yachts (che quest’anno per il suo evento dedicato agli Armatori Azimut Yachts ha scelto l’isola d’Elba), in collaborazione con partner d’eccellenza per un’esperienza nel lusso e per la passione della nautica, continua la terza tappa di SEGUI #ILPROFUMODELMARE.

Acqua dell’Elba salirà a bordo degli Yacht Azimut in questo viaggio musical-profumato.

TAPPA N. 4 - MONACO YACHT SHOW (MONTE-CARLO 26-29 SETTEMBRE)

Secondo anno di presenza con uno spazio espositivo del marchio elbano nel prestigioso salone nautico del principato monegasco. Acqua dell’Elba si presenterà nuovamente ad un pubblico internazionale con il profumo del mare e nello specifico con la Linea Yachting, creata un anno fa appositamente per chi ama e vuole vivere il mare appieno.

LINEA YACHTING - Un’accurata selezione di manufatti per vivere tutta la bellezza del mare.

Un bouquet unico, composto con saggezza dalle nostre sapienti mani artigiane, che combina prodotti storici Acqua dell’Elba e nuovi articoli creati per gli amanti del mare e della nautica.

Un’eleganza discreta, com’è lo spirito di Acqua dell’Elba, per un’esperienza a bordo unica: tessuti, creme corpo, candele, profumi d’ambiente.