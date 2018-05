Poche ore al via della Urban Downhill 2018 di Rio Elba

A Rio nell'Elba tutto è pronto per l'edizione 2018 della Urban Downhill.

Sabato 5 e domenica 6 maggio il caratteristico borgo dell’Elba orientale ospiterà la gara di mountain bike nata per avvicinare tutti gli amanti delle due ruote alle discipline gravity, la versione urbana dei circuiti di DownHill in mezzo alle città e ai borghi. In particolare, questa tappa Elbana, dopo la gara inaugurale di Cervo in Liguria, costituisce il secondo appuntamento della prima serie di competizioni del circuito nazionale di Urban Down Alley. L’evento sportivo è organizzato con la collaborazione del gruppo Elba Gravity Park, che sta lavorando alla sua quarta manifestazione di Urban Downhill sull’Elba e per il secondo anno consecutivo si occupa, insieme al team organizzatore, dello svolgimento della tappa riese valida per il circuito italiano. Per questa edizione 2018, la partenza è prevista in prossimità della vetta panoramica del Monte Strega, poi il tracciato di gara continuerà in mezzo alla natura della macchia mediterranea, caratteristica dell’Elba orientale, e proseguirà nel tratto urbano e più antico del centro di Rio, per concludere poi con il traguardo piazzato nelle vicinanze di Piazza del Popolo. Il percorso è lungo circa 1 chilometro, con un dislivello negativo di circa 130 m. Quest’anno, il tempo di percorrenza da battere sarà di 1, 51, 84, realizzato nella prima edizione.

Ottimo è il numero dei bikers iscritti alla gara che provengono da tutta Italia e tra questi ci sarà anche un buona partecipazione di atleti elbani che lotteranno per la classifica. Ma in particolare, questa edizione 2018 vedrà la presenza di nomi importanti del Downhill italiano come Francesco Fregona, Dennis Tondin e Cedric Martin. L’appuntamento sarà qundi un'occasione unica per tutti i partecipanti per girare con tre big della mountain bike italiana.

I dettagli del programma Urban DownAlley Rio 2018

Sabato 5 maggio

8,30/10,30 riconoscimento dei partecipanti e consegna delle tabelle e pacchi di gara

9,45/10,30 ricognizione a piedi del percorso

10,00 apertura bike village di Rio Castello

11,00/13,00 prove libere

14,30/17,00 qualifiche

Domenica 6 maggio

9,00/11,00 prove libere

9,30 apertura bike village Rio Castello

10,00/11,15 sarà possibile intervistare i biker

13,30 partenza della prima prova speciale

45 minuti dopo il termine della prima prova speciale, ci sarà la partenza della seconda.

Infine, alle 17,30 sono previste le premiazioni, mentre dalle 18,00 inizieranno i festeggiamenti con tanta musica live e stand gastronomici dove poter assaporare specialità tipiche elbane .

Si informa inoltre che la viabilità del centro storico subirà delle modifiche che potranno essere consultate sul sito del Comune di Rio nell'Elba.

Ilaria Leonelli